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Інавгурація Зеленського: парламент визначиться з датою

14 травня 2019

У четвер, 16 травня, Верховна Рада має призначити дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Станом на ранок вівторка в парламенті зареєстровано шість проектів постанов, які пропонують провести урочисте засідання в різні дні.

Сам Зеленський раніше пропонував депутатам погодити проведення інавгурації 19 травня. А згодом навіть звинуватив нинішню владу в затягуванні призначення цієї події.

За позафракційного депутата, члена регламентного комітету Павла Кишкаря, парламент розгляне це питання у четвер.

"Сьогодні регламентний комітет не буде розглядати питання інавгурації, лише питання закону про мову і питання, які стосуються зеленого тарифу. Завтра на 15:00 очікується засідання (регламентного комітету - Ред.) вже по інавгурації", - пояснив депутат в коментарі BBC News Україна.

Таким чином, у депутатів є час до середи, щоб подати всі свої пропозиції щодо дати урочистого засідання парламенту. На цей момент на сайті Верховної Ради вже є шість проектів постанов.

В регламентному комітеті очікують, що їх буде біля десяти. У середу комітет їх розгляне і в четвер депутати зможуть проголосувати за призначення дати.

Сам Павло Кишкар прогнозує, що регламентний комітет схвалить всі направлені до нього постанови, тож парламент зможе обрати будь-яку запропоновану дату.

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