МОЗ дозволив дорослим безкоштовно вакцинуватися проти кору

В Україні відтепер скасовані вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору, паротиту і краснухи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначають в МОЗ, раніше на безкоштовну вакцинацію проти кору мали право виключно дорослі до 30 років, які контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику - зокрема, медики, військові та працівники освітніх закладів.

Відтепер усі вікові обмеження скасовуються. Безкоштовна вакцинація гарантована дорослим, які:

не хворіли на кір та не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті

контактували з хворими

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору

Ще одне нововведення - вакцинація немовлят.

За календарем щеплень, першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи дитині роблять у віці 12 місяців, але через спалах кору в Україні безкоштовне перше щеплення відтепер дозволяється робити вже з 6 місяців.

Така доза вважатиметься "нульовою", а подальші планові щеплення потрібно буде робити, як і раніше: перша доза вакцини у 12 місяців, друга - у 6 років.