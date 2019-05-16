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"Я просто щаслива!" 81-річна жінка вперше зустрілася з мамою

13 травня 2019

81-річна Ейлін Макен вперше у житті зустрілися зі своєю мамою, якій 103 роки. За словами жінки, вона ще ніколи не відчувала себе настільки щасливою.

Пані Макен зростала у школі-інтернаті в Дубліні. Вона намагалася розшукати маму відтоді, як їй виповнилося 19, але безрезультатно.

У 2018 вона звернулася з проханням по допомогу до телерадіокомпанії RTÉ.

Вже цього року генеалог, який займався пошуками мами Ейлін Маклен, заявив, що за його даними, та наразі проживає у Шотландії.

"Як тільки я це почула, нічого вже не могло зупинити моє бажання побачитися з нею", - каже Ейлін.

Минулого місяця вона вирушила до Шотландії і вперше зустрілася з мамою, якій у найближчу суботу виповниться 104 роки.

"Вона прекрасна жінка, в неї неймовірна родина. Вони мене дуже тепло прийняли, ми з мамою чудово поспілкувалися", - розповіла Ейлін журналістам RTÉ.

Її маму звуть Елізабет. Коли Ейлін вперше її побачила, та читала газету.

"Я сказала, що ми з Ірландії, вона відповіла, що теж там народилася. Тоді я сказала "Знаєте, я ваша дочка", а вона поглянула на мене і взяла мене за руку".

"У той момент між нами був такий зв'язок… Це фантастично!".

Ейлін, мати трьох дітей, дізналася, що тепер має ще й двох братів.

Вона каже, що завжди вірила: їй вдасться знайти маму і здаватися не варто.

"Я відчувала, що цього просто не може бути - щоб я жила у цьому світі, і в мене нікого не було. Я повинна йти і шукати", - розповідає Ейлін.

За її словами, вона ще ніколи не відчувала себе настільки щасливою, як під час зустрічі за мамою.

"В нас було три дні неймовірного щастя, якого я не переживала ніколи до цього. Відтоді, як я повернулася, я, здається, навіть жодного разу не займалася хатньою роботою - настільки я щаслива. Я просто ходжу і співаю".

"Ви навіть уявити собі не можете, що це для мене означає. Я просто щаслива".

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