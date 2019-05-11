Гаррі та Меган вперше показали дитину

Меган, герцогиня Сассекська, та принц Гаррі вперше показали новонародженого хлопчика.

"У нього чудовий темперамент, він дуже спокійний", - розповіла Меган. Говорячи про свої враження від перших днів батьківства, вона заявила: "Це магія, це щось дивовижне. В мене є два найкращі хлопці в усьому світі, я дуже щаслива".

Принц Гаррі додав: "Ми в захваті від того, що в нас є свій маленький клубочок радості. Батьківство - це неймовірно".

На питання про те, на кого з батьків дитина більше схожа, герцог відповів: "Всі кажуть, що діти дуже сильно змінюються впродовж перших двох тижнів. Його зовнішність змінюється щодня, тому ніхто не знає".

Гаррі і Меган розповіли, що познайомлять дитину з королевою Єлизаветою II трохи згодом.

Хлопчик, який є восьмим правнуком Єлизавети II, а також сьомим в черзі на британський престол, народився 6 травня о 5:26 ранку.

Стать дитини залишалася до останнього сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.

Принц Гаррі, який повідомив журналістам радісну новину, описав народження першої дитини Меган як "найдивовижніший досвід".