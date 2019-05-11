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Продукти, які є лідерами подорожчання

10 травня 2019

Хліб пшеничний подорожчав до 4%, житній – на 3,8%. Серед круп у лідери подорожчання вийшло пшоно – на 18,4%. Такі дані опублікував голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

ХЛІБ
Хліб пшеничний із борошна першого ґатунку за перший квартал подорожчав на 4%, із 17,5грн до 18,2грн за кілограм.
Хліб житній за перші три місяці зріс в ціні на 3,8%, із 18,3грн до 19грн за кілограм.
Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку з січня по березень додав 3,7%, із 21,8грн до 22,6грн за кілограм.
Батон зріс в ціні на 3,2%, із 12,6грн до 13грн за півкіло.
БАКАЛІЯ
Індекс зростання вартості пшона складає 18,4%, ціна зросла з 23,9грн до 28,3грн за кілограм.
Ячна крупа подорожчала на 6,8%, із 11,8грн до 12,6грн за кілограм.
Макарони стали за перший квартал дорожче на 4%, підвищившись в ціні з 17,3грн до 18грн за кілограм.
Гречка тепер коштує на 3,1% більше, вартість якої зросла з 16,3грн до 16,8грн за кілограм.
Зростання вартості борошна склало 2,6%, ціна на яке з 11,3грн піднялась до 11,6грн.
Манка додала 1,4%, із 13,8грн до 14грн.
Цукор. Кілограм цукру зріс за перші три місяці 2019 року на 0,7%, із 14,1грн до 14,2грн.
Олія соняшникова. Ціна не змінилась, а середня вартість в країні – 35грн за літр.
І тільки рис подешевшав за перший квартал 2019 року на 1,7%, із 23,8грн до 23,4грн за кілограм.
АЛКОГОЛЬ
Вітчизняне пиво подорожчало на 4,6%. Ціна на початок року становила 15,1грн за півлітрову пляшку, а на кінець березня вже 15,8грн.
Вітчизняне вино стало дорожче на 2,2%. Його вартість із 62,9грн зросла до 64,3грн за 0,75л.
А півлітрова пляшка оковитої виросла в ціні за перший квартал 2019 року на 0,7%, із 90,6грн до 91,2грн.

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