Вчені створили імплант для мозку, що "озвучує думки"

Вчені Каліфорнійського університету розробили імплант для мозку, який, за їхніми словами, розуміє, що люди хочуть сказати, й може це озвучити.
Дослідники кажуть, що їхня розробка може допомогти людям, які втратили здатність говорити. Робота оприлюднена в науковому журналі Nature.
Є два основні етапи в роботі імпланту.
На першому - він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.
Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.
Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші - гірше.
На цьому відео можна почути, як програма озвучує англійське речення "The proof you are seeking is not available in books".
Чимало причин можуть призвести до втрати здатності говорити. Зокрема:
Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.
Тому, каже професор Едвард Чанг, один з дослідників, що працював над проектом, імплант "може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити".
Ще більш далекою перспективою є допомога людям, які взагалі не говорять від народження.
"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання", - каже Едвард Чанг.
"Це єдина причина, чому ми сфокусувалися не на думках загалом, а лише на тому, що людина хоче сказати зараз".
"Ми сподіваємось, що люди з порушеннями мовлення повернуть собі здатність говорити і взаємодіяти з навколишнім світом", - кажуть експерти в коментарях до дослідження.
Професор Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона додає: "Це дуже цікава робота від видатної лабораторії, але всі ми маємо розуміти, що це лише ранні етапи розробки, і до клінічних випробувань ще далеко".