Вчені створили імплант для мозку, що "озвучує думки"

Вчені Каліфорнійського університету розробили імплант для мозку, який, за їхніми словами, розуміє, що люди хочуть сказати, й може це озвучити.

Дослідники кажуть, що їхня розробка може допомогти людям, які втратили здатність говорити. Робота оприлюднена в науковому журналі Nature.

Є два основні етапи в роботі імпланту.

На першому - він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.

Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.

Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші - гірше.

На цьому відео можна почути, як програма озвучує англійське речення "The proof you are seeking is not available in books".

Чимало причин можуть призвести до втрати здатності говорити. Зокрема:

рак горла

травми мозку

окремі види інсульту

нейродегенеративні захворювання, зокрема хвороба Паркінсона

Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.

Тому, каже професор Едвард Чанг, один з дослідників, що працював над проектом, імплант "може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити".

Ще більш далекою перспективою є допомога людям, які взагалі не говорять від народження.

"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання", - каже Едвард Чанг.

"Це єдина причина, чому ми сфокусувалися не на думках загалом, а лише на тому, що людина хоче сказати зараз".

"Ми сподіваємось, що люди з порушеннями мовлення повернуть собі здатність говорити і взаємодіяти з навколишнім світом", - кажуть експерти в коментарях до дослідження.

Професор Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона додає: "Це дуже цікава робота від видатної лабораторії, але всі ми маємо розуміти, що це лише ранні етапи розробки, і до клінічних випробувань ще далеко".