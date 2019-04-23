Зеленського в ОВК 95 округу представляли люди скандального забудовника

Скандальновідомий забудовник Лісової Бучі Олексій Зіневич делегував своїх людей до окружної виборчої комісії 95-го округу у другому турі президентських виборів. Соратники Зіневича представляли кандидата в Президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє Сайт громади Приірпіння з посиланням на аналітику громадського руху «Чесно». Сам Зіневич є фігурантом багатьох кримінальних проваджень щодо виділення на підставних людей землі разом із мером Бучі Анатолієм Федоруком, який залишався в лавах Партії регіонів навіть після Революції Гідності.

До 95-го округу, крім Києво-Святошинського району, входить ще й Приірпіння. Саме там, за кілька кілометрів від столиці, точаться бої між дерибанниками зелених зон за розподіл впливу та ресурсів. Як відомо, Олексій Зіневич тісно співпрацює з мером Бучі, екс-регіоналом Анатолієм Федоруком, котрого судять за розкрадання лісу в особливо великих розмірах. Для Зіневича одіозний бучанський мер є не лише політичним наставником, а й фактичним бізнес-партнером.

Місцеві ЗМІ писали, що на сесіях Бучанської ради людям Зіневича роздавали ділянки в межах лісів 1-ї категорії. Сам Зіневич з допомогою Федорука на підставних осіб отримав у лісовій Бучі 1,6 гектара землі під власний маєток. Цю територію Зіневич обгородив чотирьохметровим парканом ще до оформлення земельних ділянок. Наразі земля комунальної власності міста Буча обгороджена парканом Зіневича, яким він навіть перекрив заїзд до міської вулиці. Детально про дерибан лісу Зіневичем і Федоруком – у журналістському розслідуванні «Земля і Буча».

Зіневич відомий як власник інтернет-провайдера “Бест”, на якому транслюють кишеньковий канал “Погляд”, що використовується Зіневичем для “чорного піару” проти своїх опонентів. Цікаво, що у своїх медійних ресурсах Зіневич не висвітлює земельні дерибани в Бучі та злочинну діяльність мера міста Федорука. Активісти пов’язують це з тим, що Зіневич та Федорук входять до однієї організованої злочинної групи.

Зіневич допомагав Федоруку скликати віче на захист мера Бучі від слідчих дій правоохоронців. Напередодні бучанцям розіслали SMS від інтернет-провайдера “Бест” із запрошенням на “віче”. За задумом Федорука, це мало допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності за знищення лісу», – йдеться в публікації на Сайті Громади Приірпіння.

За даними інформаційного ресурсу, під час парламентських виборів 2014 року інтернет-провайдер передав базу даних з контактами своїх клієнтів до кол-центру кандидата в нардепи, екс-регіонала Анатолія Федорука. Тоді було достеменно відомо про те, що Федорук відмовився вийти з “Партії регіонів” під час Майдану.

Пов’язані з Зіневичем люди є у складі ОВК 95-го округу. Зокрема, секретарем комісії від Володимира Зеленського є Святослав Куценко (його перше прізвище – Святослав Куцебаценко, втім він зрікся прізвища своїх батьків). Куценко – екс-депутат Ірпінської міськради, був відкликаний громадою. Раніше Куценко балотувався від “Свободи”. Також є інформація, що він висувався від “Громадянської позиції”. 2014 року був головою ОВК від Ліберальної партії України, яку на той час очолював політик, котрий голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. На місцевих виборах 2006 року Куценко (колишнє прізвище – Куцебаценко) теж устиг змінити політичних союзників.

“Колись його прізвище було Куцебаценко. Зараз він за паспортом Куценко. Завдяки мені в нього почалася політична кар’єра. Щоб іти на вибори, треба було створити виборчий блок. Вони мені порекомендували партію, яку й очолював Куцебаценко. Я пішла першим номером, Бархоленко – другим, а він – третім. Його сутність виявилась і під час тих виборів. Він нас підставляв, “хімічив” зі списками, запоров юридичну роботу, бо сказав, що образився, і це мало нас усіх не підставило”, – розповідала про Куценка колишня міська голова Ірпеня Мирослава Свистович.

Згідно з інформацією сайту YouControl, Святослав Куценко є засновником ТОВ “Метрокс”, яке спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Окрім секретаря ОВК Куценка, у Зеленського є ще 6 членів окружної виборчої комісії, і частина з них пов’язана із Зіневичем.

На телеканалі Зіневича “Погляд” виходить програма “Право знати з Дмитром Шапочкіним”. Цей самий Дмитро Шапочкін, котрий працює адвокатом у Приірпінні, став членом ОВК від Володимира Зеленського. Ще один член ОВК – Сергій Гапон – є керівником юридичної агенції “Правоексперт”, яку заснував Олексій Зіневич. Гапон часто супроводжує Зіневича на різноманітних заходах.

Громада Київщини очікує від команди нового Президента України Зеленського нових кадрів на місцях, не пов’язаних зі скандальними забудовниками на зразок Зіневича. Адже, головне політичне завдання Зіневича – врятувати себе та екс-регіонала Анатолія Федорука від кримінальної відповідальності. Втім, активісти та місцеві громади чекають від Зеленського “посадки” скандального мера Бучі, який вкрав у громади десятки гектарів Лісової Бучі. Фактично, це тест для Зеленського на здатність подолати корупцію. Чи намагання потрапити до Зе-Команди скандального Олексія Зіневича має врятувати його від відповідальності за дерибан спільно з Федоруком бучанського лісу?