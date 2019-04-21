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В Ірпені стартував велопробіг до Академмістечка

19 квітня 2019

Тільки що в Ірпені стартував велопробіг від вулиці Університетська до мікрорайону Академмістечко у Києві. Таким чином ірпінці підтримують столичний флешмоб “Велосипедом на роботу”.

“Ну що! Ми поїхали! Сьогодні разом з громадою Ірпеня їдемо до Києва на велосипедах, щоб нагадати меру Києва Віталію Кличку про ідею спільного створення велодоріжки і смуги громадського транспорту між нашими містами”, – повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк на своїй сторінці у соцмережі.

Ірпінці хочуть нагадати Київському міському голові Віталію Кличку про готовність громади Ірпеня спільними зусиллями збудувати велодоріжку, яка сполучить велорухом два міста: Київ та Ірпінь. “Ми знаємо, що Віталій Кличко – завзятий велосипедист. І він обов’язково зверне увагу на наші пропозиції щодо спільної побудови велодоріжки Ірпінь-Київ. Хто запізнився на старт – наздоганяйте!”, – наголосив Карплюк.

Як відомо, восени 2016-го року представники адміністрації Ірпеня зверталися з такою пропозицією до керівництва Києва. Тепер готові переходити до обговорення деталей та спільної реалізації проекту.

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