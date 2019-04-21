На дорогах України випробують мережу 5G

Україна готується до впровадження технології 5G на дорогах для підвищення якості та безпеки транспортного руху. Монтажні роботи з обладнання пілотної ділянки траси Н-01 сучасними технологіями розпочалися 18 квітня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Мінінфраструктури України та компанія Nokia оголосили про спільні наміри реалізації пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G».

На зазначені інновації у Міністерстві покладають такі завдання:

безпека дорожнього руху,

моніторинг руху,

аналіз транспортних потоків.

«Цей проект є одним з найбільш пріоритетних та найважливіших для Міністерства інфраструктури України», – наголосив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Впроваджуватимуть інноваційні технології у три етапи:

Пілот: тестування «Інтернету речей» на 21-му кілометрі Дніпровського шосе протягом 2 місяців. Сстатистичні дані збиратимуть за допомогою мережі LTE (з другого півріччя 2019 р. – за допомогою зв’язку 5G).

Розширений пілот: покриття окремо взятої траси.

Повномасштабний проект: покриття новітніми технологіями всіх автомобільних доріг України міжнародного значення.