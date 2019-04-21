Американцю та його подрузі загрожує смертна кара в Таїланді за будинок на воді

Американцю та його подрузі в Таїланді загрожує страта. Їх звинуватили в будівництві будинку в тайських територіальних водах.

Чад Елвартовскі та його подруга Супрані Тепдет тепер змушені переховуватися - військово-морські сили Таїланду вважають, що вони загрожують суверенітету країни.

Причиною конфлікту став будинок, який пара побудувала на 20-метровій платформі над поверхнею води. "Військово-морські сили Таїланду виявили бетонну споруду, по суті плаваючу в морі, але на ній нікого не було", - розповів AFP полковник поліції Нікорн Сомсук.

На думку тайських чиновників, будинок знаходиться в 19 кілометрах (12 морських милях) від узбережжя Пхукета, а значить - в територіальних водах країни. Але Елвартовскі наполягає, що будинок знаходиться в 13 милях від берега, а значить - не підпадає під юрисдикцію влади країни.

Військові планують провести зустріч з представниками місцевої влади, щоб з'ясувати подальший алгоритм дій. У ВМС заявили, що пара не отримувала дозволу від влади перед тим, як почати будівництво. Якщо чоловіка і жінку визнають винними в порушенні суверенітету країни, їм загрожує довічне ув'язнення або навіть страта.