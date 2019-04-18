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Убивство фермера у Фастові: родина розповіла про погрози

18 квітня 2019

Опівночі 15 квітня у Фастові Київської області розстріляли фермера. Ним виявився місцевий депутата та голова ФГ «Тризуб» Олег Коломієць. Чоловіка вбили на порозі власного будинку. Одна з версій слідства — вбивство на замовлення. Про це повідомляє ТСН.

Коли фермер прямував додому, його зустрів невідомий. Між чоловіками виникла сварка, у результаті якої Олега Коломійця розстріляли. Правоохоронці нарахували сім вогнепальних поранень. Близькі кажуть, що він встиг відчинити хвіртку, але додому не зайшов.

За словами дружини, він завжди повертався пізно. Того вечора вона вкладала дітей спати і побачила, як приїхала швидка допомога. Хто викликав поліцію та швидку — не знає. Про смерть чоловіка на порозі власного дому дізналася від правоохоронців. Каже, що йому погрожували.

«Він боровся за державну землю, а його називали рейдером», — розповідає син загиблого Ігор.

Тепер саме він продовжуватиме батьківську справу. Каже, що двадцять років обробляли землю, а коли восени прийшли збирати врожай, виявилося, що поле більше не їхнє, а конкурентів. За його словами, батько збирався відновити в суді найближчим часом.

«Ми повинні знайти і встановити особу, яка скоїла, і, можливо, навіть замовила це вбивство. Він неодноразово був на суперечливих конфліктах, які виникали в аграрному секторі. Можливо, хтось із конкурентів, можливо, хтось із його колег міг це скоїти», — повідомила речник поліції Київщини Микола Жукович.

Вдова Олега Коломійця каже, що погрожували і родині. Саме тому вона планує просити про поліцейську охорону.

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