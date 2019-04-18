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Футбольний клуб "Інгулець" з Кіровоградщини сенсаційно вийшов у фінал Кубка України

18 квітня 2019

"Інгулець" з селища міського типу Петрове на Кіровоградщині, який займає сьоме місце в Першій лізі України, обіграв у домашньому півфіналі Кубка України луганську "Зорю" і вийшов у фінал турніру.

"Інгулець" обіграв "Зорю" з рахунком 2:1. Матч пройшов на стадіоні "Інгулець" в Петровому.

У фіналі футбольний клуб зіграє з "Шахтарем", який цього ж вечора обіграв СК Дніпро-1. "Інгулець" активно розпочав матч і вийшов уперед завдяки голам Євгена Запорожця і Артема Щедрого.

Луганчани швидко відігралися завдяки Євгену Чеберку, який забив гол у ворота суперників на доданій хвилині першого тайму. У другому таймі голів не було. "Інгульцю" вдалося зберегти переможний рахунок.

Вперше в історії представник Першої ліги пробився до фіналу Кубка України. Своєю сенсаційною перемогою Інгулець фактично забезпечив собі місце у Лізі Європи наступного сезону.

Згодом визначився їхній суперник - "Шахтар" обіграв СК Дніпро-1". Фінальний матч має відбутися 15 травня у Запоріжжі.

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