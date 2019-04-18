Ірпінці влаштують велопробіг до Академмістечка

Від вулиці Університетська в Ірпені до мікрорайону Академмістечко у Києві цієї п’ятниці, 19 квітня, відбудеться велопробіг. Таким чином ірпінці підтримують столичний флешмоб “Велосипедом на роботу”.

За словами голови Інвестиційної ради Ірпеня Володимира Карплюка, таким чином хочуть нагадати Київському міському голові Віталію Кличку про готовність громади Ірпеня спільними зусиллями збудувати велодоріжку, яка сполучить велорухом два міста: Київ та Ірпінь.

Як відомо, восени 2016-го року представники адміністрації Ірпеня зверталися з такою пропозицією до керівництва Києва. Тепер готові переходити до обговорення деталей та спільної реалізації проекту.

Старт о 10:00, 19 квітня від Ірпіньводоканалу.