Величезний літак з шістьма двигунами і двома фюзеляжами здійснив перший тестовий політ

Величезний літак з шістьма двигунами і двома фюзеляжами здійснив перший тестовий політ над пустелею Мохаве в Каліфорнії.

Розмах крила літака, створеного компанією Stratolaunch Systems, складає близько 117 метрів, довжина - 53 метри, висота - близько 15 метрів.

Максимальна злітна маса - близько 590 тонн, вага пустого літака - 226 тонн.

Stratolaunch призначений для виведення на орбіту космічних апаратів. За задумом, ракета-носій кріпитиметься на майданчику між двома фюзеляжами.

У 2011 році один зі співзасновників компанії Microsoft Пол Аллен оголосив про намір збудувати безпілотний літак для польотів у космос і доставлення вантажів на орбіту.

Партнером Аллена став відомий американський конструктор аерокосмічної техніки Берт Рутан. Його компанія Scaled Composites займалась безпосереднім створенням літака, а Stratolaunch виступала як замовник.

Вже тоді Аллен мав намір створити найбільший літак у світі і казав, що розмах його крила має складати принаймні 117 метрів.

"У часи моєї молодості американська космічна програма була символом надії, - сказав Аллен журналістам під час прес-конференції в Сіетлі. - Для мене це захоплення космосом нікуди не зникло. Я завжди мріяв про те, чого можна досягти".

Будували Stratolaunch у пустелі Мохаве. У травні 2017 року літак вперше викотили з ангара для проведення наземних тестів, але до першого польоту залишалося ще майже два роки.

Голова компанії Джин Флойд заявив, що залишився задоволений тестовим польотом Stratolaunch.

"Цей політ допоміг нам просунутися ближче до створення гнучкої альтернативи наземним запускам", - сказав він.

Під час польоту, який тривав дві з половиною години, величезний літак розвинув швидкість 304 кілометри на годину, піднявся на 5 кілометрів і виконав серію маневрів.