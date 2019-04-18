Чому в Україні горять старовинні церкви

Вогонь знищив 150-літній храм на Волині, в якому бувала Леся Українка, в Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква, у якій знімали фільм "Вій", а на Рівненщині пожежа зруйнувала храм, зведений ще 1650 року.

Після того, як вогонь спалахнув у знаменитому Соборі Паризької Богоматері, тема пожеж у старовинних храмах знову виринула на поверхню.

Православні й греко-католицькі, у різних регіонах України щороку палають церкви, пам'ятки архітектури XVII-XX століть.

З 2002 року, за приблизними даними ДСНС, в Україні сталися кількасот пожеж у храмах, повністю вогонь знищив щонайменше 40.

Пожежники кажуть про порушення правил протипожежної безпеки, у церквах говорять про часті підпали.

Хронологія церковних пожеж за останні 10 років