Чому в Україні горять старовинні церкви

Вогонь знищив 150-літній храм на Волині, в якому бувала Леся Українка, в Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква, у якій знімали фільм "Вій", а на Рівненщині пожежа зруйнувала храм, зведений ще 1650 року.
Після того, як вогонь спалахнув у знаменитому Соборі Паризької Богоматері, тема пожеж у старовинних храмах знову виринула на поверхню.
Православні й греко-католицькі, у різних регіонах України щороку палають церкви, пам'ятки архітектури XVII-XX століть.
З 2002 року, за приблизними даними ДСНС, в Україні сталися кількасот пожеж у храмах, повністю вогонь знищив щонайменше 40.
Пожежники кажуть про порушення правил протипожежної безпеки, у церквах говорять про часті підпали.
Хронологія церковних пожеж за останні 10 років
- серпень 2018 - у селі Велика Горожанна на Львівщині горів храм 1798 року. Будівлю врятували, але вогонь пошкодив храм, три куполи та дерев`яні перегородки;
- травень 2018 - на Волині у селі Буцин горіла церква, зведена 1864 року;
- червень 2015 - у селі Бубнище вдалося врятувати від вогню храм, побудований в 1891 році. Знищено іконостас та церковні речі;
- березень 2012 - вогонь знищив монастир XVII століття у місті Сокаль, у якому розміщувалась колонія.
- лютий 2010 - згоріла дерев'яна церква 1792 року у селі Звір на Львівщині;
- січень 2010 - у селі Кам'яне на Сумщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1870 році;
- червень 2010 - у селищі Берегомет Чернівецької області згоріла дерев'яна церква, зведена в 1894 році;
- червень 2009 - у селі Косів на Франківщині горіла цекрва УГКЦ;
- листопад 2008 - у селі Попеляни, Львівщина, через підпал згоріла дерев'яна церква, збудована 1835 року;
- вересень 2008 - у селі Маркова на Івано-Франківщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1846 році;
- липень 2008 - у селі Ошихліби Чернівецької області горіла дерев'яна церква, збудована 1779 року. Будівлю врятували;
- квітень 2008 - в селі Кліцко Львівської області від пожежі ледь врятували унікальну дерев'яну церкву XVII століття;
- січень 2008 - у місті Яворів на Львівщині згорів дерев'яний храм 1673 року.