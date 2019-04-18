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Більшість українців хочуть дебатів між кандидатами - опитування

16 квітня 2019

Близько 70% українців хоче проведення публічних дебатів між кандидатами у президенти, які вийшли до другого туру, зокрема на телебаченні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

41,9% опитаних українців вважають, що публічні дебати між кандидатами обов'язково повинні відбутися. Ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов'язковими.

Чверть українців вважають дебати непотрібними. 6,6% - не визначилися зі своєю позицією або відмовилися відповідати.

Половина українців переконані, що в разі участі в дебатах Володимир Зеленський буде на них щирим. Не вважають так 28,4%. 21% не визначилися або відмовилися відповідати на це питання.

А от щодо Петра Порошенка вважають, що він буде щирим, 19,3% опитаних, не вважають так - 63,1%. Не визначилися або відмовилися відповідати - 17,7%.

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