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Поблизу Вашингтона планувався теракт

10 квітня 2019

86 осіб було вбито зловмисником у французькому місті Ніцца у 2016-му році. Мешканець штату Меріленд заарештований правоохоронними органами США за підозрою у плануванні терористичної атаки. За словами поліції, чоловік планував за допомогою вантажівки збити пішоходів.

Федеральні прокурори планують звернутися до судді з проханням не відпускати під заставу 28-річного Ронделла Генрі і вважають, що він становить загрозу громадськості та може спробувати втекти.

За словами звинувачення, Генрі минулого місяця вкрав вантажівку і вивчав околиці Вашингтона для проведення терористичної атаки. Обвинувачення стверджує, що підозрюваний планував скерувати викрадену вантажівку у пішоходів і шукав їх найбільше скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикалізувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів із угрупування "Ісламська держава".

Як видається, про план підозрюваного скоїти теракт правоохоронці дізнались лише після його затримання.

Після того, як підозрюваний не знайшов бажаного скупчення людей, він відправився до міжнародного аеропорту Даллеса поблизу Вашингтона, де не зміг пройти повз охорону. Після цього він спрямував викрадену вантіжвку до популярної серед туристів Національної гавані у передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами, розважальними майданчиками та ін.

Як відзначає американське видання USA Today з посиланням на судові документи, там підозрюваний чекав, доки збереться достатній, на його думку, натовп. Зрештою він вдерся до одного із човнів, пришвартованих на причалі Національної гавані, щоб, переночувавши, повернутись до задуманого зранку. Між тим поліція знайшла викрадене авто і чекала підозрюваного біля нього.

 

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