11.04.2019, Четверг, 08:50

USD 26.6000

RUB 0.4030

EUR 29.8000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

10:31

Поблизу Вашингтона планувався теракт

10:16

МінАПК перевірять на доцільність витрат держкоштів

10:01

Хвороба, що повернулася з минулого- кір

09:52

Змінити місце голосування: як українці стоять у чергах заради виборів

15:55

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в березні

15:50

Які рішення було ухвалено на засіданні Ірпінського виконкому

15:38

"Знайти і знищити": вчені розповіли про новий метод лікування ВІЛ
Всі новини »

публікації »

В Україні посилили контроль здійсненням видатків на матеріальне забезпечення
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Хвороба, що повернулася з минулого- кір

10 квітня 2019

Кір - одне з найбільш заразних захворювань у світі. Ще донедавна цей недуг ішов на спад. Чому ж кір повертається?

Минулого тижня округ Рокленд (штат Нью-Йорк) оголосив надзвичайний стан через черговий спалах кору. У США цьогорічний показник захворюваності є найвищим з 2000 року, коли кір була офіційно ліквідована.

В інших країнах, таких як Мексика, Франція і Мадагаскар, аналогічні спалахи були зафіксовані серед груп населення зі слабким імунітетом.

У більшості випадків кір перебігає у м'якій формі, однак може призвести до потенційно небезпечних для життя ускладнень, таких як пневмонія, менінгіт і запалення мозку.

Хоча показник захворюваності на кір поки що далекий від свого історичного максимуму, ця хвороба продовжує поширюватися світом.

Минулого року в світі кількість хворих зросла на третину. Тільки 2017 року інфекція призвела до смерті 110 тисяч людей.

За даними ЮНІСЕФ, 98 країн світу повідомили про те, що 2018 року кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).