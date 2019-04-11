Хвороба, що повернулася з минулого- кір

Кір - одне з найбільш заразних захворювань у світі. Ще донедавна цей недуг ішов на спад. Чому ж кір повертається?

Минулого тижня округ Рокленд (штат Нью-Йорк) оголосив надзвичайний стан через черговий спалах кору. У США цьогорічний показник захворюваності є найвищим з 2000 року, коли кір була офіційно ліквідована.

В інших країнах, таких як Мексика, Франція і Мадагаскар, аналогічні спалахи були зафіксовані серед груп населення зі слабким імунітетом.

У більшості випадків кір перебігає у м'якій формі, однак може призвести до потенційно небезпечних для життя ускладнень, таких як пневмонія, менінгіт і запалення мозку.

Хоча показник захворюваності на кір поки що далекий від свого історичного максимуму, ця хвороба продовжує поширюватися світом.

Минулого року в світі кількість хворих зросла на третину. Тільки 2017 року інфекція призвела до смерті 110 тисяч людей.

За даними ЮНІСЕФ, 98 країн світу повідомили про те, що 2018 року кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж у 2017 році.