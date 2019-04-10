Які рішення було ухвалено на засіданні Ірпінського виконкому

Сьогодні на засіданні виконкому було розглянуто та затверджено понад 40 питань соціального, культурного та інфраструктурного значення для Приірпіння. Про це повідомляє Інформаційне агентство ITV.
Серед них – виділення коштів на ремонт дизельної станції для Ірпінської міської клінічної лікарні, матеріально-технічне забезпечення потреб Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату.
Також було ухвалено рішення щодо організації оздоровлення дітей Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля та Коцюбинського, надання опікунства над дитиною-сиротою та особливого статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
“Були прийняті рішення й щодо організації культурно-масових заходів, які відбудуться найближчим часом в Ірпені. Зокрема, популярного в регіоні дитячого турніру BeyBlade-2019, музично-танцювального фестивалю та художнього пленеру “Намальваний Ірпінь”, – йдеться у повідомленні.
Виконком також ухвалив низку інфраструктурних питань – про виділення коштів на капітальні ремонт дороги по вулиці Лєрмонтова, ремонт харчоблоку у ЗОШ№2, ремонтні роботи комунікацій життєзабезпечення міста та організацію тимчасового перекриття доріг в Ірпені під час реконструкцій мереж та капітальних ремонтів доріг.