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"Знайти і знищити": вчені розповіли про новий метод лікування ВІЛ

09 квітня 2019

Вчені зі США розробили новий комплексний імунотерапевтичний підхід до лікування ВІЛ, який дозволяє не лише виявити вірус, що приховується в імунній системі хворого, але й назавжди знищити його. А це перший крок до створення вакцини проти ВІЛ.

Ключем до розробки цього методу лікування стали імунні клітини, призначені для розпізнавання зовсім іншого вірусу - цитомегаловірусу.Щоб підтвердити ефективність цього методу лікування, необхідно провести додаткові клінічні дослідження. Вчені закпевняють, що в майбутньому це дозволить створити вакцину, яка зробить постійний прийом препаратів антиретровірусної терапії непотрібним.

Сучасна високоактивна антиретровірусна терапія доволі ефективно пригнічує вірус імунодефіциту, але супроводжується низкою побічних ефектів, і в разі відмови від неї ВІЛ майже завжди повертається.

Неможливість повністю позбавитися від вірусу імунодефіциту пов'язана з високою мутагенністю ВІЛ, який здатен переходити в неактивну, латентну форму.

Коли це відбувається, вірус проникає в ДНК імунних клітин - так званих Т-хелперів - і переховується в них, поки пацієнт приймає препарати.

"Чимало вчених намагаються розробити лікування від ВІЛ, і всі ці методи будуються навколо моделі "знайти і знищити" - тобто виявити вірус і ліквідувати його.

"Наразі розробляють одразу кілька перспективних методів терапії, які дозволяють ефективно знищувати вірус. Проте омріяною метою залишається здатність виявляти клітини, в яких він ховається", - каже Роббі Майярд, один з авторів дослідження.

Він і його колеги вирішили вивчити поведінку іншого вірусу, який також здатен переходити в латентну форму.

Мова йде про цитомегаловірус, який може викликати хвороби очей та інші важкі захворювання, але зазвичай добре контролюється імунною системою. Його носіями є понад 50% дорослого населення планети, а серед хворих на ВІЛ носіїв цього вірусу 95%.За даними вчених, у деяких людей близько 20% Т-хелперів здатні виявляти цитомегаловірус. Саме в цих специфічних до цитомегаловірусу імунних клітинах, за словами вчених, може переховуватися й ВІЛ.

"Тому ми спробували розробити імунотерапію, яка була б націлена не лише на ВІЛ, але й активувала б Т-хелпери, що здатні виявляти цитомегаловірус", - каже ще один дослідник Чарльз Рінальдо.

У ході експерименту для виявлення цих специфічних Т-хелперів довелося дослідити багато літрів крові пацієнтів з ВІЛ.

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