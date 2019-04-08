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Через 30 років в водоймах України може зникнути риба

08 квітня 2019

Через браконьєрство, надмірний промисловий вилов і забруднення навколишнього середовища до 2050 року в українських водоймах може зникнути риба. Це проблема на лише загальноукраїнська, а й світового рівня – рибні запаси в Світовому Океані вкрай виснажені, повідомили у прес-службі Асоціації рибалок України.

Експерти організації посилаються на дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), які говорять, що 90% морських рибальських промислів вже освоєно. З них 60% активно використовують, а запаси ще 30% виснажені або близькі до цього.

«В українських водоймах, в основному, загроза перелову нависла над хижою річковою рибою. Саме її популяція сьогодні особливо чутлива і потребує відновлення. Вчені твердять, що 90% видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності, серед них щука, судак, сом», – йдеться у повідомленні Асоціації рибалок.

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