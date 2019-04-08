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Підпал трави: в Україні палають гектари полів, двоє людей згоріли живцем

08 квітня 2019

У ДСНС повідомили про кілька десятків пожеж на відкритих територіях, які вдалося подолати протягом трьох минулих діб. По всій Україні зафіксували загоряння сухої трави, чагарнику та очерету. Вогонь знищив понад 100 гектарів рослинності.

У ДСНС зазначають, що частина пожеж пов'язана зі звичкою людей спалювати суху траву на початку весни.

"Незважаючи на усі застереження рятувальників громадяни подовжують грубо порушувати правила пожежної безпеки та спалювати суху рослинність у вітряну погоду. Щодня кількість подібних пожеж значно збільшується", - йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Значна кількість горе-господарів, випалюючи минулорічну суху траву і листя, прирікають себе й оточуючих до непередбачуваних наслідків", - зауважують рятувальники.

Не обійшлося без нещасних випадків: жертвами одного з них стало літнє подружжя на Житомирщині.

Там літня жінка із своїм чоловіком спалювали минулорічну суху траву біля свого обійстя. Побачивши, що горять чагарники, а вогонь наближається до їх оселі, вони побігли гасити пожежу.

Однак, як повідомляють у ДСНС, через необережність у жінки загорівся одяг і вона померла на місці. Її 82-річний чоловік отримав опіки понад 80% тіла і згодом помер в лікарні.

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