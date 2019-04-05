Фільм, знятий в Ірпені, покажуть у Парижі

У столиці Франції з 5 по 10 квітня відбудеться фестиваль українського кіно. З сучасним українським кінематографом і кінокласикою французькі глядачі будуть знайомитися в паризькому кінотеатрі Le Grand Rex Paris. В цьому кінотеатрі покажуть фільм 11 Дітей з Моршина, виробництва Solar Media Entertainment, продюсер Сергей Лавренюк.