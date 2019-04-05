Газ для населення таки подешевшає

Уряд вирішив, що "Нафтогаз" може знизити ціни на газ для населення з квітня 2019 року. Проте яким буде це зниження, поки що не знають навіть у самому "Нафтогазі".

Згідно з урядовим рішенням, якщо ринкові ціни знижуються, "Нафтогаз" зобов'язаний продавати населенню газ за тою самою ціною, що й для промислових споживачів за умови передоплати.

Якщо ціна для промисловості зростає, компанія має продавати газ для населення за ціною, визначеною постановою уряду №867 від жовтня 2018 року.

Тоді уряд підвищив ціну на газ на 23,5%, виконуючі давнє зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін.

Наступне підвищення, згідно із домовленостями з головним кредитором, мало відбутися після завершення опалювального сезону, у травні. За місяць кубометр газу мав подорожчати до 9,852 грн, а наприкінці року - до 12,314 грн.

Проте у березні "Нафтогаз" заявив, що оскільки на зовнішніх ринках ціни на газ пішли вниз, вперше за багато років ціна для промисловості може виявитися меншою, ніж для населення.

Тому керівник компанії Андрій Коболєв звернувся до уряду із пропозицією запровадити повністю ринкове формування цін для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дало б можливість не підвищувати ціни для населення у травні, як це передбачає постанова уряду і домовленості із МВФ.

Тоді в Кабміні відкинули пропозицію, мотивуючи це тим, що ринкова ціна може рухатися як вниз, так і вгору. Тепер в уряді кажуть, що "за прогнозами міністерства енергетики та вугільної промисловості, тенденція до зниження цін на газ буде в Україні до грудня 2019 року".