"Стадіон так стадіон": Порошенко прийняв виклик Зеленського

"Бути Президентом та Головнокомандувачем - це не гра і не бажання сподобатися. Це значить нести відповідальність за людей, за країну в середині та на міжнародній арені. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю", - зазначив у відео Порошенко.

До того ж, чинний Президент додав, що "правила дебатів прописані в законі "Про вибори Президента". "Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу!" - завершив Порошенко.

Володимир Зеленський напередодні випустив відеозвернення до Петра Порошенка, у якому закликав провести дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві. До того ж, кандидат Зеленський запроновував учасникам дебатів пройти медичний тест на наркотичні речовини та алкоголь, бо "країні потрібен здоровий президент". На роздуми він дав 24 години.

Про час і можливі умови теледебатів поки не йдеться.