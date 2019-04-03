Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології

Компанія-розробник галузевих корпоративних акселераторів Radar Tech та польський інвестиційний фонд Impera Alfa Fund готові інвестувати в українські стартапи €2,5 млн. Напрямки, які матимуть перевагу: агротехнології, штучний інтелект, фінансові, страхові і екологічні технології та енергетика, пише agroday.com.ua.

Також, представники Impera Alpa приєднаються до команди менторів акселератору, що дозволить розширити резидентам Radar Tech можливості для пошуку потенційних партнерів, масштабування та виходу на нові ринки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook член команди Radar Tech, керуючий партнер Unit.City Максим Бахматов. За його словами, інвестори готові вкладати в нові проекти до €250 тис.

“Нарешті готові давати гроші стартапам. Radar Tech став партнером польської фундації Impera Alfa. Разом з партнерами ми готові вкладати до €250 тис. (20 відсотків має йти на R&D). При цьому навіть на стадії proof to concept. Всього в планах проінвестувати €2,5 млн в українські стартапи. В першу чергу дивимося на ті рішення, які подавалися нам раніше або подадуться в MHP accelerator 2.0”, – заявив він.

Impera Alpha Fund – польський венчурний фонд, що інвестує в стартапи на ранніх стадіях.