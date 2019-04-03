03.04.2019, Середа, 10:26

USD 27.0000

RUB 0.4030

EUR 30.0000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

16:18

Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології

16:14

Порушень на виборах було менше, ніж у 2014 році – “Опора”

15:59

Американець отримав 20 років за пранк поліції, через який помилково вбили людину

15:45

Зеленський і Порошенко: американські експерти зважили "за" і "проти"

12:41

Під Вінницею екологи відроджують вирубані ліси

12:39

Чоловік впав у Великий каньйон, намагаючись зробити вдалий знімок

12:35

Apple відмовилася від спроб створити власну бездротову зарядку
Всі новини »

публікації »

Брекзит: Парламент Британії знову відхилив усі варіанти виходу з ЄС
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології

02 квітня 2019

Компанія-розробник галузевих корпоративних акселераторів Radar Tech та польський інвестиційний фонд Impera Alfa Fund готові інвестувати в українські стартапи €2,5 млн. Напрямки, які матимуть перевагу: агротехнології, штучний інтелект, фінансові, страхові і екологічні технології та енергетика, пише agroday.com.ua.

Також, представники Impera Alpa приєднаються до команди менторів акселератору, що дозволить розширити резидентам Radar Tech можливості для пошуку потенційних партнерів, масштабування та виходу на нові ринки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook член команди Radar Tech, керуючий партнер Unit.City Максим Бахматов. За його словами, інвестори готові вкладати в нові проекти до €250 тис.

“Нарешті готові давати гроші стартапам. Radar Tech став партнером польської фундації Impera Alfa. Разом з партнерами ми готові вкладати до €250 тис. (20 відсотків має йти на R&D). При цьому навіть на стадії proof to concept. Всього в планах проінвестувати €2,5 млн в українські стартапи. В першу чергу дивимося на ті рішення, які подавалися нам раніше або подадуться в MHP accelerator 2.0”, – заявив він.
Impera Alpha Fund – польський венчурний фонд, що інвестує в стартапи на ранніх стадіях.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).