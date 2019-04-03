Порушень на виборах було менше, ніж у 2014 році – “Опора”

У громадянській мережі “Опора” відзначають тенденцію до зниження кількості порушень виборчого законодавства протягом голосування на виборах Президента України 31 березня. Про це повідомила координатор громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська на брифінгу в Києві в понеділок, повідомляє Українська правда.

“Ми відзначаємо позитивну тенденцію в порівнянні навіть з президентськими виборами 2014 року. Тобто кількісні показники порушень та їх територіальна приналежність, процентна репрезентація в межах України менше, ніж ми фіксували в 2014 році”, – сказала Айвазовська.

Говорячи про зафіксовані порушення, в “Опорі” розповіли, що процедурні порушення при проведенні ранкового засідання ДВК фіксувалися на 16% дільниць, тоді як у 2014 році це було на 20% дільниць. Чи не допуск спостерігачів на ранкове засідання зафіксували на 0,5% дільниць, тоді як в 2014 р – майже на 5%.

“Негативна тенденція в ході голосування – це фактично розголошення таємниці волевиявлення і фотографування виборчого бюлетеня. Показники в цілому по країні в 2019 році більше, ніж було в 2014 році”, – додала Айвазовська.

За її словами, такі факти спостерігачі зафіксували на 10% дільниць.

За даними “Опори”, під час підрахунку голосів процедурних порушень було небагато. В організації констатують, що лише на 3% дільниць є скарги або окрема думка членів комісій. Поряд з тим Айвазовська зазначила, що оприлюднена Центральною виборчою комісією явка відповідає дійсності – за даними “Опори”, вона склала 63,2%.

Підсумовуючи, координатор громадянської мережі підкреслила, що день виборів відбувся з мінімальною кількістю порушень. “Нам би дуже хотілося, щоб другий тур голосування з точки зору процедур і дотримання закону, як мінімум не на гіршому рівні”, – сказала Айвазовська.

Раніше Айвазовська роз’яснила, що біля виборчих дільниць дозволено роздавати поліграфічну продукцію – рекламу, запрошення тощо, – якщо на листівках немає імен кандидатів у Президенти.

“Ні, це не порушення виборчого законодавства – на листівках немає агітації. Якщо на листівках немає імен кандидатів у президенти, то їх можна роздавати біля дільниць. Єдине, вони не мають права заходити всередину виборчих дільниць, якщо вони не є виборцями на цій дільниці”, – сказала Ольга Айвазовська.

Як відомо, громадська організація “Нові обличчя Київщини” учора роздавала запрошення на дитячий турнір BeyBlade-2019, який відбудеться 21 квітня в трьох містах: Ірпені, Боярці та Вишневому. Деякі провокатори намагалися завадити законній роботі волонтерів: на них нападали, намагалися побити, погрожували та відбирали особисті речі.