03.04.2019, Середа, 10:26

USD 27.0000

RUB 0.4030

EUR 30.0000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

16:18

Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології

16:14

Порушень на виборах було менше, ніж у 2014 році – “Опора”

15:59

Американець отримав 20 років за пранк поліції, через який помилково вбили людину

15:45

Зеленський і Порошенко: американські експерти зважили "за" і "проти"

12:41

Під Вінницею екологи відроджують вирубані ліси

12:39

Чоловік впав у Великий каньйон, намагаючись зробити вдалий знімок

12:35

Apple відмовилася від спроб створити власну бездротову зарядку
Всі новини »

публікації »

Брекзит: Парламент Британії знову відхилив усі варіанти виходу з ЄС
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Американець отримав 20 років за пранк поліції, через який помилково вбили людину

02 квітня 2019

Жителя Каліфорнії засудили до 20 років в'язниці за серію фальшивих викликів поліції, один з яких призвів до смерті невинуватої людини.

Тайлер Барріс практикував так званий "своттінг" - обман правоохоронців, мета якого - направити озброєний загін спецпризначенців до будинку "жертви".

Один з таких викликів закінчився трагедією: Барріс зателефонував у поліцію і заявив, що вбив свого батька і тримає у заручниках інших членів своєї родини. При цьому він дав адресу будинку у штаті Канзас, хоча сам перебував за 2 250 кілометрів звідти - у Лос-Анджелесі.

Поліція приїхала за адресою, яку вказав Барріс, і помилково застрелила 28-річного чоловіка Ендрю Фінча, який є батьком двох дітей. Зробити фальшивий виклик поліції Барріса попросив геймер зі штату Огайо - щоб таким чином "налякати" іншого геймера, з яким в нього був конфлікт.

При цьому адреса, яку він дав Баррісу, виявилася застарілою. Тобто вбитий правоохоронцями чоловік не мав жодного стосунку ані до геймерів, ані до Барріса.

Затриманий визнав свою провину за 51 пунктом обвинувачення. Він зізнався, що це не єдиний випадок, коли він таким же чином обманював поліцію. Зокрема, каже чоловік, він якось повідомив правоохоронців, що залишив у штаб-квартирі ФБР вибуховий пристрій.

Прокурори кажуть, що 20-річний термін - це найсерйозніше покарання, яке в США коли-небудь отримували за "светтінг".

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).