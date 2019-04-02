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Під Вінницею екологи відроджують вирубані ліси

01 квітня 2019

Днями в селі Стрижавка Вінницької області екологи висадили шість тисяч молодих дерев. Так вони відроджують вирубані ліси, пише segodnya.

Фахівці вибрали ті породи, які витримують посуху і різкі зміни погоди, – модрину, дуб і Дуглас. Вони не вимагають багато води, можуть витримувати сильні морози і спеку.

“Відбуваються кліматичні зміни, і ялина фактично у нас випадає… А такі хвойні породи, як модрина і дугласія, вони більш витривалі”, – заявив заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Ігор Осадчук.

У свою чергу лісничий Ігор Матяш додав, що в області “чудові, прекрасні ґрунту для вирощування дуба звичайного”.

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