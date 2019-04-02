Чоловік впав у Великий каньйон, намагаючись зробити вдалий знімок

Американські рятувальники виявили тіло громадянина Гонконгу, який впав у Великий каньйон, коли намагався зробити вдале фото.
Відомо, що чоловік подорожував разом із туристичною групою. Він впав зі скляного мосту у формі підкови, що виступає прямо зі скелі.
Аби дістати тіло загиблого, рятувальникам довелося на вертольоті спуститися на 305 метрів нижче рівня мосту.
За статистикою, щороку в районі Великого каньйону з різних причин гинуть близько 10 людей.
Ім'я загиблого чоловіка не повідомляється. За попередніми даними, йому було близько 50 років.
Це вже друга смерть, яка зафіксована на території національного парку Гранд-Каньйон протягом тижня. У вівторок там знайшли ще одне тіло, яке досі не вдалося ідентифікувати.