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Apple відмовилася від спроб створити власну бездротову зарядку

01 квітня 2019

Технологічний гігант Apple оголосив про дуже незвичний для себе крок, компанія відмовилася від спроб випустити пристрій, тому що не могла зробити так, аби він працював належним чином.

AirPower, яку представили ще у 2017 році, являла собою килимок для заряджання декількох пристроїв без дротів.

Але, за наявною інформацією, інженерам компанії так і не вдалося уникнути перегрівання зарядки.

"Після витрачених значних зусиль, ми дійшли висновку, що AirPower не зможе відповідати нашим високим стандартам, і ми скасували проект", - сказали в компанії.

У повідомленні не розкривались деталі.

Щоправда, чутки про проблеми з випуском продукту ходили з самого часу його презентації у вересні 2017 року.

Тоді Apple пообіцяла випустити пристрій у продаж у 2018 році, назвавши AirPower "рішенням світового класу для бездротової зарядки".

Але наприкінці минулого року, коли продукт не показали під час презентації нового покоління iPhone, інсайдер компанії Apple Джон Грубер написав: "Деякі інженери, які бачили дизайн AirPower з самого початку, сказали, що це ніколи не зможе запрацювати, і тепер ті ж самі інженери мають на обличчях вираз: "А ми ж вам казали".

У заяві, надісланій BBC, керівником відділу апаратної інженерії Apple Деном Ріккіо, він написав: "Ми просимо вибачення у тих клієнтів, які з нетерпінням чекали на цей продукт".

Скасування випуску цього пристрою потенційно може вплинути на рівень продажів бездротових навушників компанії - AirPods - які просувалися і продавалися з обіцянкою, що в майбутньому їх можна буде заряджати за допомогою AirPower.

Документація, яка додається до навушників, навіть містить схему того, як зарядка буде відбуватись від AirPower.

Конкуренти Apple, такі як Huawei та Samsung, вже випустили продукти, які заряджають їхні пристрої без дротів.

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