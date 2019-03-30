Як змінилися ціни на м’ясо

Вартість м’ясного кошику на 1 березня 2018 року становила 616,7грн, тоді як сьогодні він коштує 692,6грн. Подорожчання за рік відбулось на 12%. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За даними Держстату вартість м’ясного кошику зросла на 8%, із 622,5грн до 674,3грн.

“До м’ясного кошику ввійшло по кілограму курячого філе і тушки, свинини, сала, яловичини й вареної ковбаси першого ґатунку, мороженої риби та десяток яєць. Розрахунок вартості кошика зроблений на підставі наших даних, які ми порівнюємо з офіційною статистикою”, – зазначив Олексій Дорошенко.

Динаміка росту або падіння ціни продуктів цього кошику за кілограм або десяток наступна:

1. Варена ковбаса

На 1 березня 2018р – 77,9грн

На 1 березня 2019р – 93,9грн.

Стрибок до гори одразу на 21%.

За даними статистики ковбаса в лютому 2018р коштувала 83,8грн, у 2019р – 94,2грн. Зростання за рік на 12%.

2. Філе курятини

2018р – 84,8грн

2019р – 102,1грн.

Купуємо на 20% дорожче.

За інформацією Держстату ціна філе в 2018р становила 89,9грн, а в 2019р – 104,4грн. Подорожчання відбулось на 16%.

3. Яловичина

Березень минулого року – 115,8грн

Цей рік – 132,5грн.

Індекс зростання +14%.

Цифри офіційної статистики на яловичину: у 2018р – 120,4грн, 2019р – 128,4грн. Вартість зросла на 7%.

4. Свинина

Березень 2018р – 107,2грн

Березень цього року – 119,5грн.

Ціна зросла на 11%.

А статистика дає наступні дані по свинині: у лютому 2018р – 107,9грн, а за рік – 112,9грн. Платимо більше на 5%.

5. Морожена риба

На 1 березня 2018р – 67,5грн

На 1 березня 2019р – 73,7грн.

Подорожчання за рік на 9%.

За даними статистики риба в 2018р коштувала 67,6грн, у 2019р – 75,6грн. Темпи зростання за рік – 12%.

6. Сало

2018р – 82,1грн

2019р – 87,9грн.

Купуємо на 7% дорожче.

За інформацією Держстату ціна сала в 2018р становила 71,7грн, у 2019р – 76,9грн. і темпами зростання теж +7%.

7. Тушка курятини

У 2018р – 53,4грн

У 2019р – 56,7грн.

Підняття ціни на 6%.

Офіційні дані такі: 2018р – 53,7грн, у 2019р – 58,2грн. Динаміка +8%.

8. Яйця

На 1 березня 2018р – 28грн

На початок весни цього року – 26,3грн.

Ціна впала на 6%.

А статистика дає наступні дані по курячих яйцях: у лютому 2018р – 27,5грн, а за рік – 23,9грн. Падіння відбулось на 13%.