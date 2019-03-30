Укрзалізниця запропонувала два шляхи вирішення проблеми малодіяльних станцій

Оператор пропонує або компенсувати збитки від малодіяльності, або збільшувати навантаження. АТ «Укрзалізниця» пропонує вибір: компенсувати збитки за роботу малодіяльних станцій або збільшити навантаження для їх беззбитковості. Про це заявив директор з економіки та фінансів «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев, передає АПК-Інформ.

За підсумками аналізу діяльності вантажних станцій більше 300 були визнані УЗ малодіяльними. До зазначеного переліку увійшли станції, обсяг навантаження і вивантаження яких не перевищив поріг критерію малодіяльних, рівень якого за підсумками другого півріччя 2018 р. склав 2,34 вагона на добу.

«Однак «Укрзалізниця» не наполягає на їх закритті, а пропонує комплексні рішення для продовження їх роботи», — сказав А.Рязанцев.

За його словами, серед малодіяльних станцій тільки шість у другому півріччі минулого року мали позитивний фінансовий результат, всі інші — збиткові, тобто витрати на їх утримання і експлуатацію перевищують доходи.

«Оскільки на малодіяльних станціях зростають витрати перевізника, то для їх обслуговування УЗ визначила підвищений договірний тариф, який прописується в додатковій угоді на послуги з подачі та відправці вагонів і контейнерів або при виконанні комерційних операцій з розрахунку 1 вагон/1 км», — пояснив директор з економіки та фінансів «Укрзалізниці».

Для компенсації збитків залізниці в другому півріччі 2018 року компанія пропонує органам місцевого самоврядування відшкодувати ці кошти з місцевих бюджетів або за рахунок підприємств, що обслуговуються цими станціями.

«У разі неприйняття протягом 6 місяців з моменту звернення «Укрзалізниці» рішень про компенсації збитків, подальшу долю малодіяльних збиткових станцій буде вирішувати Міністерство інфраструктури України», — повідомив А.Рязанцев.

За його словами, щоб не платити підвищений тариф, органи місцевого самоврядування та підприємства, які користуються малодіяльними станціями, мають можливість збільшити обсяги навантаження і вивантаження, що позбавить станцію статусу малодіяльної. Зокрема, як зазначив А.Рязанцев, для цього також слід не перенаправляти високомаржинальних вантажів на автотранспорт, тим самим залишаючи «Укрзалізниці» тільки вантажі, які не приносять високого прибутку при транспортуванні.