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Медреформа і зарплати лікарів: від 4 до 20 тисяч гривень

28 березня 2019

Лікар, який має близько тисячі пацієнтів у Києві, показує зарплатну платіжку на 2600 грн. і запитує, як за ці гроші можна прожити. 

Чим більше пацієнтів, тим вищі зарплати. Так обіцяли медикам автори реформи, яка рік тому стартувала в Україні та повністю перекроїла фінансування поліклінік.

Проте, як з'ясувала ВВС News Україна, за одну і ту саму кількість пацієнтів в одному місці лікарі отримують по 15-20 тисяч гривень, а в іншому - 4-5 тисяч гривень. Ця різниця є як в регіонах, так і у межах одного міста, наприклад, Києва.

Поліклініки перетворилися на володіння головних лікарів, які на власний розсуд нараховують зарплати, скаржаться одні медики. "Ми відстояли свої права і високі зарплати", - радіють інші.

Чому у лікарів така різна платня, дізнавалась ВВС News Україна.

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