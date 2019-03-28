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Вибухи у Кропивницькому: "У паніці ховатись у підвали ніхто не біг"

28 березня 2019

Увечері, 27 березня, у Кропивницькому пролунали кілька вибухів, що налякали місцевих мешканців і призвели до пожежі й вимкнення електрики у частині міста.

Як стало відомо пізніше, поблизу житлового масиву вибухнув автомобіль для перевезення скрапленого газу, а за ним ще декілька авто.

Близько 20:00, у четвер, у Кропивницькому пролунав великий вибух, який почули майже по всьому місту. За ним було ще шість менших вибухів.

Вогняний "гриб" здійнявся в небо на багато метрів. Побачивши заграву у небі, містяни зрозуміли, що сталася пожежа. Проте, що ж саме горіло, було не зовсім ясно.

У соцмережах почали ширитись чутки та версії: від вибуху на ТЕЦ до надзвичайної ситуації у військовій частині. Користувачі пропонували й досить різні варіанти місця пожежі.

"Коли яскраво-оранжевим спалахнуло світло, перше, що я подумала, - пожежа у нас на балконі. Кинулась до вікна і побачила стовп вогню за кілька будинків від нас. Він мав форму гриба. Мій хлопець одразу сказав, що це схоже на вибух газу", - розповіла Ірина Маслюкова, мешканка густонаселеного спального мікрорайону Ковалівка, поблизу якого сталась пожежа.

Спершу люди масово побігли в будинки, аби перевірити що сталося, а через деякий час навпаки - тікали з приміщень.

Близько 20:10, ще до прибуття пожежників, у Facebook почали з'являтись перші трансляції з місця події від простих користувачів. Згодом на місце подій прибули журналісти.

Іван Поліщук, який живе за сотню метрів від місця вибуху, повідомив, що пожежа сталася на вулиці Київській. Люди вирішили - горить газова заправка, яка знаходилась в тому районі.

Каже, що спершу не знав, як діяти. Був шокований й намагався викликати газову службу та рятувальників. Чоловік спершу вибіг на вулицю, а потім повернувся додому, аби взяти необхідні речі для допомоги постраждалим.

"Мій будинок у ста метрах, тому я відчув на собі вибухи. Протягом перших чотирьох вибухів я був у будинку, а потім подумав, що це небезпечно, бо ударна хвиля була сильна", - розповів чоловік.

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