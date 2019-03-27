Усі авто - з обмежувачами швидкості з 2022 року

Технологія обмеження швидкості, схоже, стане обов'язковою для всіх автомобілів, проданих у Європі з 2022 року. Європейська комісія попередньо схвалила нові правила.

Активісти привітали цей крок, заявивши, що він врятує тисячі життів.

За новими правилами, європейські автомобілі зобов'яжуть мати систему "розумної" корекції швидкості (ISA), вдосконалені екстрені гальма та технологію, яка перешкоджатиме виїзду авто за межі смуги."Щороку на наших дорогах гине до 25 тисяч людей. Причина абсолютної більшості цих подій - людський фактор", - заявила єврокомісар Ельжбета Беньковська.

"Із цими новими системами безпеки, а вони стануть обов'язковими, ми зможемо домогтися ефекту, який можна порівняти з результатом запровадження обов'язкових ременів безпеки", - наголошує вона.

У Британії, за статистикою, на дорогах щороку гине близько 1 700 людей. За даними доброчинної організації Brake, приблизно до кожної четвертої смерті призводить перевищення швидкості.

В Україні кількість загиблих на дорогах значно вища: 2018 року, за даними Нацполіції, в дорожніх аваріях загинули понад 3,3 тисячі людей.