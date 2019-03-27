Італія надає громадянство мігранту, який допоміг врятувати десятки дітей

Італія надає громадянство хлопцю-мігранту, який допоміг врятувати десятки своїх однокласників з автобуса, захопленого і спаленого водієм біля Мілана минулого тижня.

13-літній Рамі Шехата повідомив поліцію про захоплення автобуса телефоном, який він сховав від водія. В усіх дітей той забрав телефони.

Рамі Шехата та ще 50 дітям вдалося вибратися з палаючого автобуса через вікна, які розбили ззовні поліцейські.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Рамі заслуговує на італійське громадянство за героїчний вчинок, повідомляє італійське агентство Ansa.

"Так громадянству для Рамі, він мені неначе син, і він показав, що розуміє цінності цієї країни", - сказав Сальвіні ANSA.

Рамі Шехата, чий батько мігрував з Єгипту до Італії 2001 року, народився в країні, але не має документів.

Відповідно до італійського законодавства, діти, що народилися від батьків-іммігрантів, не мають права на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.

Інший хлопець, Адам Ель-Хамамі, який є марокканським іммігрантом, також допоміг порятунку дітей, зателефонувавши поліції.

Його батько, Халід Ель-Хамамі, сказав, що його сину також слід надати італійське громадянство.

"Адам - чуйний хлопчик, і він був дуже засмучений, що всі, навіть у школі, говорять про його друга, але не про нього", - сказав він.

Італійські чиновники не коментують, чи нададуть Адаму італійський паспорт.