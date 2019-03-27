Українці стали витрачати менше грошей на їжу

За рік люди залишили в магазинах 2,4 трильйона гривень. Велика частина з цих грошей пішло на їжу і безалкогольні напої – холодильник потягнув у минулому році 40,9% сімейного бюджету або 994 млрд грн. у фактичних цінах, повідомляє Державна служба статистики. Для порівняння, продуктова частка в 2017 році склала 41,3% (817 млрд грн.), пише ubr.

Важко сказати, чи пов’язано це із зростанням добробуту громадян або збільшенням витрат на інші обов’язкові витрати. Приміром, на комуналку в 2018-му люди витратили 11,6% бюджету (281 млрд грн.) проти 10,8% (13 млрд грн.) роком раніше.

Натомість зменшилась частка транспорту в структурі витрат домогосподарств: з 10,9% до 10,6%. Хоча в абсолютних цифрах витрати зросли і тут, на 44 млрд грн. до 257 млрд. Що не дивно, враховуючи значне підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті в минулому році.

Не шкодують грошей люди і на шкідливі звички. Стаття «алкогольні напої і тютюн» залишила в минулому році в сімейному бюджеті дірку в 7,4% – рівно стільки ж українці виділяли на цю статтю роком раніше. Щоправда, збільшені акцизи вплинули на вартість придбаних товарів – вона збільшилася на 33 млрд грн. до 147 млрд.