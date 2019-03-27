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“Укрзалізниця” презентувала нові вагони з душем в кожному купе
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“Укрзалізниця” презентувала нові вагони з душем в кожному купе

26 березня 2019

“Укрзалізниця” отримала нові вагони обладнані окремим душем та умивальником в кожному купе. Вони працюватимуть на маршруті Київ-Відень-Київ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник компанії Євген Кравцов.

Керівник “Укрзалізниці” розповів, що вагони купе та СВ класу для міжнародного сполучення габариту замовили у Крюківського заводу на 2019 рік.

“З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят. Приймемо їх в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами. На черзі – отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками”, – написав Кравцов.

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