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На які зміни чекати в Ірпені цього року

25 березня 2019

Цього року в Ірпені планують спорудити великі інфраструктурні об’єкти. Про це розповів перший заступник ірпінського міського голови Олександр Маркушин у інтерв’ю “Ірпінському віснику”.

Перш за все, планують побудувати великий дитячий садок у мікрорайоні Стоянка. За словами Маркушина, кошти вже виділені.

Ще одним важливим проектом цього року має стати перебудова їдальні в ірпінській школі №2. Реалізувати це хотіли ще минулого року і навіть зробили проект. Але  пропозиції підрядника Олександра Маркушина не влаштували – він назвав їх “окозамилюванням”, і проект пішов на доопрацювання. Зважаючи на неможливість відремонтувати старі стани, було вирішено розібрати їх аж до фундаменту і звести нові.

Крім того, в планах – утеплення двох шкіл Ірпеня – №1 і №2, розробка проектів будівництва нового корпусу для початкової ланки в школі №1 та добудови школи №12 (двох поверхів над спортивним комплексом “Спорт для всіх”).Планується продовження будівництва набережної в напрямку Романівки з облаштуванням зелених зон та ігрових майданчиків.

Дбатимуть і про безпеку в місті. Цьогоріч мають закупити камери відеоспостереження з ідентифікацією облич. Їх обіцяють розмістити у місцях великих скупчень людей і там, де підвищена криміногенна ситуація.

“Також на всіх в’їздах в Ірпінь ми встановимо камери відеонагляду з розпізнаванням номерних знаків автомобілів, виведемо їх на пульт “Муніципальної варти” і поліції. Плануємо встановити на кожній площі, в кожному парку близько 10 “тривожних кнопок”. У випадку, коли неподалік станеться якась пригода, пожежа чи комусь буде погано, можна буде натиснути кнопку і викликати “Муніципальну варту”, – розповідає Маркушин.

Також він зазначив, що заплановано підготувати проекти будівництва парково-рекреаційних об’єктів “Криничка” та парк “Мужеловський”, щоб наступного року ці території привести в порядок. Планується й проведення в місті додаткового озеленення.

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