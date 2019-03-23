Україна стане найбільшим у світі виробником органічного амаранту

Україна, завдяки родючості грунту і достатній кількості сонячної інсоляції, яка дозволяє отримати максимальну продуктивність, має всі шанси стати найбільшим виробником органічного амаранту в світі. Таку думку висловив голова ГО «Асоціація виробників амаранту і амарантової продукції» Олександр Дуда, передає АПК-Інформ.

За його словами, з кожним роком все більше господарств в Україні цікавиться вирощуванням органічного амаранту і в ц.р. вже більше 10 сільгоспвиробників планують сіяти цю культуру.

Експерт наголосив на тому, що за багатьма якісними показниками українське насіння амаранту перевершує індійське, пакистанське і перуанське.

«У 2017-2018 рр. через брак сировини для переробки переробні підприємства України шукали насіння амаранту в інших країнах, але нічого рівноцінного не знайшли. В цьому і є наша перевага, адже амарант цінується у всьому світі», — пояснив А.Дуда і додав, що вартість вирощування насіння амаранту на сьогодні не перевищує 400 євро/га.

Він уточнив, що через свою посухостійкість амарант набуває все більшої популярності і має великий потенціал врожайності саме на території України, де з нього виготовляють широкий спектр продукції, в т. ч. органічну олію, борошно, крупи, пластівці.