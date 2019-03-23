В Італії водій викрав автобус з десятками дітей і підпалив його

Поблизу Мілана в Італії водій викрав автобус, в якому перебував 51 школяр, протаранив кілька машин поліції та підпалив його.

"Ніхто не виживе!", - заявив він дітям, згідно з інформацією італійської поліції.

Діти, декого з яких викрадач зв'язав, змогли вилізти через задні вікна автобуса, які встигли розбити поліцейські.

В дітей немає серйозних поранень, але 14 з них отруїлися димом.

Водій, 47-літній італійський громадянин сенегальського походження, арештований.

"Це було диво, це могло бути масове вбивство", - сказав головний прокурор Мілана Франческо Греко.

Вчитель, який перебував в автобусі, повідомив, що підозрюваний був розлючений через міграційну політику Італії. У деяких повідомленнях говорилося, що чоловік кричав "зупинить смерті на Середземному морі".