Названа вартість цьогорічної весняної посівної

Весняна посівна кампанія українським аграріям у 2019 році коштуватиме 134,2 мільярда гривень.Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій під час прес-конференції.

“У нас зростає вартість матеріально-технічних ресурсів, які використовуються, зростають й інші видатки. Тому, загалом вартість посівної компанії (у 2019 році – ред.) з точки зору ресурсів, які будуть використані, оцінюється на рівні близько 134,2 мільярда грн”, – сказав Топчій.

За його словами, із загальної суми близько 120 мільярдів гривень – це кошти, які мають наші сільгоспвиробники та аграрії.

Близько 15 мільярдів гривень – це той ресурс, який був вкрай необхідним, щоб забезпечити потреби у повному обсязі. З них близько 10 мільярдів гривень, які відкриваються коштом банківських кредитів, і ще близько 5 мільярдів гривень, які покриваються коштом комерційних структур.

Також, він зазначив, що мінеральні добрива вийшли на першу позицію та займають у загальній структурі витрат фактично 31%.