22.03.2019, П'ятниця, 09:48

USD 26.9000

RUB 0.4100

EUR 30.5000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

14:35

Названа вартість цьогорічної весняної посівної

14:32

5-річного хлопчика, якого батьки загубили в пустелі, знайшли живим

14:26

Аваков розповів, коли на дорогах з'являться камери фіксації порушень ПДР

14:24

Екологічна свідомість: супермаркет "БЕЗ" - купуй без пластику

15:41

На Волині інвестують €600 млн у створення індустріального парку

15:38

В Україні можна зареєструвати землю онлайн

15:36

Україна імпортувала найменше яблук за всю історію незалежності
Всі новини »

публікації »

Туберкульоз у світі можна подолати за 25 років - Telegraph
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Аваков розповів, коли на дорогах з'являться камери фіксації порушень ПДР

21 березня 2019

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція планують запустити систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже цього року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Майже все готове, нам не вистачає можливо лише незначних деталей, можливо однієї постанови уряду та маленької поправки в парламенті", - сказав він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами посадовця, система запрацює по всій країні, проте кількість камер буде обмеженою — спочатку "30 камер, потім 50, потім 150".

Всього ж поліція планує встановити близько 1 000 камер. "Я думаю, що цього року ми це увімкнемо", - сказав Арсен Аваков.

Він не уточнив, камери якого типу та характеристик планує закупати поліція.

Міністр висловив сумнів, що українці готові до початку роботи такої систему, тому що "штрафи із цих камер будуть жахливими".

"Одна справа казати, що ми хороші, а інша — дотримуватись правил".

За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%. Подібного ефекту він очікує й від роботи камер.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).