Аваков розповів, коли на дорогах з'являться камери фіксації порушень ПДР

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція планують запустити систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже цього року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Майже все готове, нам не вистачає можливо лише незначних деталей, можливо однієї постанови уряду та маленької поправки в парламенті", - сказав він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами посадовця, система запрацює по всій країні, проте кількість камер буде обмеженою — спочатку "30 камер, потім 50, потім 150".

Всього ж поліція планує встановити близько 1 000 камер. "Я думаю, що цього року ми це увімкнемо", - сказав Арсен Аваков.

Він не уточнив, камери якого типу та характеристик планує закупати поліція.

Міністр висловив сумнів, що українці готові до початку роботи такої систему, тому що "штрафи із цих камер будуть жахливими".

"Одна справа казати, що ми хороші, а інша — дотримуватись правил".

За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%. Подібного ефекту він очікує й від роботи камер.