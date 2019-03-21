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На Волині інвестують €600 млн у створення індустріального парку

20 березня 2019

На Волині планують створення індустріального парку «Ковель» на землях Люблинецької територіальної громади. Інвестиції в проект складуть понад €600 млн. Про це повідомили у Волинській ОДА.

«Область має унікальну можливість перетворитися в транспортно-логістичний HUB і стати західними воротами України в Європу. В індустріальному парку створять митно-логістичний термінал, де поєднають вузьку європейську та широку українську залізничні колії», — відмітили в ОДА.

Разом із тим, працюватимуть над будівництвом сучасних транспортних коридорів із Чорного моря до Балтики та з Європи через Одесу до країн Азії, котрі дозволятимуть безперешкодно постачати на українські та європейські ринки товари як із нашої держави, так і країн Євразійського регіону.

Щодо малого прикордонного руху, то нині спільно з польською стороною працюють над відкриттям нового транспортного напрямку з Ковеля до польського міста Грубешiв (2,4 км від українсько-польського кордону).

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