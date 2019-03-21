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Україна імпортувала найменше яблук за всю історію незалежності

20 березня 2019

У цьому сезоні Україна імпортувала найменший обсяг яблук за всю історію незалежності країни. Про це повідомляє EastFruit.

За перші 8 місяців сезону (липень-лютий) українські оптові компанії закупили на зовнішньому ринку всього близько 600 т яблука, що в 7,9 разів менше, ніж в аналогічний період сезоном раніше. Для порівняння, за той же період 2017/18 МР українські компанії імпортували трохи більше 2,5 тис. т яблук.

Як відзначають профільні експерти, така ситуація була цілком очікувана, з огляду на надмірну пропозицію місцевого яблука за досить невисокими цінами.

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