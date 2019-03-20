В Україну намагалися завезти заражені мандарини

Заражений вантаж надійшов з Польщі, походженням з Іспанії. 14 березня 2019 року державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю об’єктів регулювання в ВМО № 1 м/п «Західний» Київської області у вантажі мандарин вагою 1,724 тон було виявлено карантинний організм – середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied.). Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Фітосанітарні заходи: заражений вантаж затримано, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи відповідно до чинного законодавства.

З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера (Польща) буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.