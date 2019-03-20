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Курт Волкер: США готові надати Україні більше озброєнь

19 березня 2019

У п’яту річницю анексії Криму Росією спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час спеціального брифінгу поділився думками про російську агресію, президентські вибори і прокоментував заклики змінити формат переговорів з Кремлем.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер скористався нагодою, щоб знову наголосити, що Сполучені Штати вважають захоплення Криму Росією незаконним і не визнають його. Відтак, Вашингтон буде докладати зусиль, щоб допомогти Україні відновити територіальну цілісність. За п’ять років, які Росія контролює Крим, на півострові значно погіршилася ситуація із дотриманням громадянських права і свобод, зазначив Волкер. Він згадав про необґрунтовані арешти, депортації та політично вмотивовані ув’язнення. Коментуючи недавнє рішення ЄС, Канади і США запровадити новий пакет санкцій проти російських посадовців, на запитання, чи слід чекати нових обмежувальних заходів проти Росії, Волкер відповів ствердно.

“Це були спільні зусилля США, ЄС і Канади. Я думаю, що ми й надалі будемо бачити такі дії, які ми бачили протягом минулих п’яти років. Буде періодичне посилення санкцій, якщо ситуація залишатиметься без змін. Ми не хочемо, щоб у когось склалося враження, що ми вважаємо нинішню ситуацію прийнятною або задоволені нею”.

Ствердно відповів пан Волкер на запитання про можливість надання Україні додаткових озброєнь.

“Україна висловила інтерес у отриманні більшої кількості таких озброєнь. Це можливо. Також треба мати на увазі протиповітряні системи і системи берегової охорони. США вже надали антиснайперські комплекси. Може йтися про будь-які озброєння які мають сенс і необхідні Україні для створення сучасніших можливостей захисту та протидії подальшої агресії”.

Водночас спецпредставник США висловився скептично щодо зміни формату переговорів з Росією щодо врегулювання конфлікту на сході України. Деякі кандидати в президенти пропонують долучити до перемовин країни, які були гарантами суверенітету України за Будапештським меморандумом.

“Я гадаю, ми можемо працювати у будь-якій кількості різних форматів. Ми починали із Мінських домовленостей, де сторонами є Росія, Україна і ОБСЄ. Ми мали Нормандський формат із Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Будапештський формат дозволить залучити Сполучені Штати і інших. Але суть проблеми залишиться незмінною – Росія не визнає своїх зобов’язань. Коли люди згадують про Будапештський меморандум, вони часто зазначають, начебто США і Великобританія не виконали своїх зобов’язань захищати українську територію. Це не зовсім те, що там написано. Але ми всі погодилися гарантувати територіальну цілісність України, і Росія – єдина країна, яка це порушила. Саме Росія напала і захопила частину української території. І це має визначне значення. Незалежно, чи це будапештський, чи мінський, чи мінський формати переговорів. Це просто можливість всадити Росію за стіл переговорів. Тому форматів у нас достатньо, бракує політичної волі росіян”.

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