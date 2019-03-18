18.03.2019, Понеділок, 13:03

USD 26.9000

RUB 0.4050

EUR 30.5000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

10:32

На Полтавщині садять нові ліси

10:28

Французькі протестувальники підпалили паризький банк

10:27

Курс валют: долар і євро різко здорожчали

10:19

Адміністрація США посилює підготовку прикордонників

12:59

Українців попередили про здорожчання улюбленої крупи

12:55

Японка встановила рекорд з розрахунку числа Пі

12:48

Динамо розгромно програло Челсі у матчі Ліги Європи
Всі новини »

публікації »

Чемпіонат світу з біатлону: Україна здобула бронзу в жіночій естафеті
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Французькі протестувальники підпалили паризький банк

18 березня 2019

Учасники французького протестного руху “жовтих жилетів” влаштували небезпечні для життя пожежі, розгромили магазини з товарами розкоші і спричинили сутички з поліцією в суботу. Вже 18-ті вихідні поспіль відбуваються демонстрації проти президента Еммануеля Макрона. Великі клуби диму піднялися над заворушеннями на Паризькому проспекті Єлисейських полів, і мати з дитиною були ледве врятовані з вогню в будівлі.

Французька поліція намагалася утримати демонстрантів сльозоточивим газом і водними гарматами, але без значного успіху.

Одна з небезпечних пожеж охопила банк на першому поверсі семиповерхового житлового будинку. Коли пожежні автомобілі прибули, матір та її дитина були врятовані. Одинадцять чоловік у будівлі, включаючи двох пожежників, отримали легкі тілесні ушкодження, а інші мешканці були евакуйовані.

Бунт відбувся наприкінці двомісячної національної дискусії, яку організував Макрон, щоб відповісти на занепокоєння протестуючих щодо зниження рівня життя, відсутності зростання заробітної плати та високого рівня безробіття.

Після того, як щотижневі протести зменшилися останнім часом, протестуючі сподівалися вдихнути нове життя у свій рух проти президента, який, як вони вважають, надає перевагу еліті.

Насилля розпочалося в суботу, коли протестуючі кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж авеню – місця багаторазових протестів – і почали стукати по вікнах міліцейського фургону, що спонукало поліцейських відступити.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).