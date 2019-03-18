Французькі протестувальники підпалили паризький банк

Учасники французького протестного руху “жовтих жилетів” влаштували небезпечні для життя пожежі, розгромили магазини з товарами розкоші і спричинили сутички з поліцією в суботу. Вже 18-ті вихідні поспіль відбуваються демонстрації проти президента Еммануеля Макрона. Великі клуби диму піднялися над заворушеннями на Паризькому проспекті Єлисейських полів, і мати з дитиною були ледве врятовані з вогню в будівлі.

Французька поліція намагалася утримати демонстрантів сльозоточивим газом і водними гарматами, але без значного успіху.

Одна з небезпечних пожеж охопила банк на першому поверсі семиповерхового житлового будинку. Коли пожежні автомобілі прибули, матір та її дитина були врятовані. Одинадцять чоловік у будівлі, включаючи двох пожежників, отримали легкі тілесні ушкодження, а інші мешканці були евакуйовані.

Бунт відбувся наприкінці двомісячної національної дискусії, яку організував Макрон, щоб відповісти на занепокоєння протестуючих щодо зниження рівня життя, відсутності зростання заробітної плати та високого рівня безробіття.

Після того, як щотижневі протести зменшилися останнім часом, протестуючі сподівалися вдихнути нове життя у свій рух проти президента, який, як вони вважають, надає перевагу еліті.

Насилля розпочалося в суботу, коли протестуючі кидали димові шашки та інші об'єкти в офіцерів вздовж авеню – місця багаторазових протестів – і почали стукати по вікнах міліцейського фургону, що спонукало поліцейських відступити.