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Динамо розгромно програло Челсі у матчі Ліги Європи

15 березня 2019

У четвер, 14 березня, київське "Динамо" програло "Челсі" у матчі 1/8 Ліги Європи, який відбувався в Києві на НСК "Олімпійський".

Таким чином, кияни не змогли пробитись до наступної стадії турніру.

"Челсі" перемогло із рахунком 5:0.

Протягом матчу домінували гості, які вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Відзначився французький півзахисник "Челсі" Олів'є Жіру, який повторив свій успіх, забивши другий гол у ворота киян на 33-й хвилині.

Підсумок першої половини матчу на доданій хвилині своїм голом підбив іспанський захисник "Челсі" Маркос Алонсо Мендоса.

У другому таймі Олів'є Жіру зробив хет-трик, забивши третій гол у ворота голкіпера "Динамо" Дениса Бойка.

Завершив успішний для "Челсі" матч Каллум Гадсон-Одої голом на 78 хвилині.

Попередній матч у Лондоні завершився також перемогою "Челсі" з рахунком 3:0 на користь "Челсі". Тобто "Динамо" не вдалося відігратися вдома.

Це був 16-й матч "Динамо" в Англії в рамках єврокубків. Жоден з цих матчів київська команда не виграла, 13 програла, а 3 зіграла внічию.

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